Malezya’da ulusal tören provasında facia! Helikopterle havada çarpıştı

Malezya'da ulusal bir törene hazırlık için yapılan provalar, facianın gölgesinde kaldı. Birbirlerine fazla yaklaşan iki helikopter yere çakıldı. Kazada sağ kurtulan olmadı.

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