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Malezya’da ulusal tören provasında facia! Helikopterle havada çarpıştı

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 24.04.2024 12:09
Güncelleme:24.04.2024 13:26
Malezya'da ulusal bir törene hazırlık için yapılan provalar, facianın gölgesinde kaldı. Birbirlerine fazla yaklaşan iki helikopter yere çakıldı. Kazada sağ kurtulan olmadı.
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