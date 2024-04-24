Libya’da kum fırtınası! Görüş mesafesi sıfıra bindi

Libya'yı şiddetli bir kum fırtınası vurdu. Göz gözü görmedi. Toz bulutu o kadar yoğunlaştı ki uçuşlar askıya alındı. Bazı noktalarda kumdan dolayı gökyüzü kapandı. Güneş ışıklarının yeryüzüne ulaşamadığı bölgelerde gökyüzü kızıla büründü.

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