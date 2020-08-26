Libya'da halk yeniden ayaklandı

Libya'da Hafter milislerinin yol açtığı zararlar protesto edilmeye devam ediyor. Başkent Trablus'ta toplanan yüzlerce gösterici, Hafter'in petrol blokajını ve ağırlaşan yaşam şartlarını protesto etti.

Ağırlaşan yaşam şartları ve Hafter'in petrol blokajı Trablus'ta halk yeniden sokaklara döküldü...

Şehitler meydanında toplanan yüzlerce kişi, kamu hizmetlerindeki kesintiler nedeniyle ağırlaşan yaşam şartlarını protesto etti.

"Katil Hafter oyunun dışında tutulmalıdır. Trablus kırmızı çizgimizdir" yazılı dövizler taşıyan göstericiler meşru hükümete de destek verdi.

Göstericiler, Libya ordusunun hafter milislerine karşı yürüttüğü öfke volkanı operasyonunu desteklerken Türkiye'den de övgüyle söz etti.

Libyalı kadın gösterci; "Türkiye kahramanca bir rol oynadı ve Libya'nın yanında yer aldı. Türkiye siyasi, askeri ve bilimsel gelişmişliğe sahip medeni bir ülke. Türkiye buraya Libya'yı sömürmek için değil, Libya halkını zalime karşı korumak için geldi. Bu zalim Hafter evleri yaktı, sivil yerleşimlere mayınlar döşedi. Bu yüzden Türkiye'ye çok selam ediyoruz." ifadelerini kullandı.