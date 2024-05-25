25 Mayıs 2024, Cumartesi
Pucca'nın ev sahibi ifşa etti! Arkasında enkaz bırakıp gitmiş! 19 ay kira ödemediği dairenin son hali...
"Pucca" olarak tanınan ünlü sosyal medya fenomeni Selen Pınar Işık, ev sahibiyle yaşadığı polemiklerle gündemden düşmüyor. 19 aydır kirasını ödemediği iddia edilen Pucca, mahvettiği evinin fotoğraflarıyla gündem oldu. Ev sahibi Jale Tuncer, 'Pucca'dan Geriye Kalanlar' diyerek evin son durumunu paylaştı. O görüntüler herkesi şoke etti. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 25.05.2024 15:18 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 15:18
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