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Pucca'nın ev sahibi ifşa etti! Arkasında enkaz bırakıp gitmiş! 19 ay kira ödemediği dairenin son hali...

"Pucca" olarak tanınan ünlü sosyal medya fenomeni Selen Pınar Işık, ev sahibiyle yaşadığı polemiklerle gündemden düşmüyor. 19 aydır kirasını ödemediği iddia edilen Pucca, mahvettiği evinin fotoğraflarıyla gündem oldu. Ev sahibi Jale Tuncer, 'Pucca'dan Geriye Kalanlar' diyerek evin son durumunu paylaştı. O görüntüler herkesi şoke etti. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.05.2024 15:18 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 15:18
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Pucca’nın ev sahibi ifşa etti! Arkasında enkaz bırakıp gitmiş! 19 ay kira ödemediği dairenin son hali...

Pucca lakabıyla bilinen ve uyuşturucu madde kullanımına özendirme suçundan mahkum olan Selen Pınar Işık'ın, İstanbul Nişantaşı'nda yaşadığı evin kirasını defalarca ödemediği ortaya çıkmıştı.

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Pucca’nın ev sahibi ifşa etti! Arkasında enkaz bırakıp gitmiş! 19 ay kira ödemediği dairenin son hali...

Geçtiğimiz aylarda, İskoçya'da yaşayan ev sahibi Jale Tuncer, Pucca'dan uzun süredir ödeme alamadığını belirterek yaşadığı mağduriyeti kamuoyuyla paylaşmıştı.

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Pucca’nın ev sahibi ifşa etti! Arkasında enkaz bırakıp gitmiş! 19 ay kira ödemediği dairenin son hali...

Tuncer açıklamasında, "120 metrekare evi 10 bin liraya kiraladı. Yüzde 25 zam yaptık ama bu kirayı da hiç göremedik " ifadelerini kullanmıştı.

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Pucca’nın ev sahibi ifşa etti! Arkasında enkaz bırakıp gitmiş! 19 ay kira ödemediği dairenin son hali...

"YENİ EV SAHİBİNE ÜZÜLÜYORUM"

Jale Tuncer bu kez, daha önce sık sık skandal açıklamaları ile gündeme gelen Pucca'nın evini terk ettiğini duyurarak geride bıraktığı faciayı "Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum" sözleri ile yayınladı.

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Pucca’nın ev sahibi ifşa etti! Arkasında enkaz bırakıp gitmiş! 19 ay kira ödemediği dairenin son hali...

"BİR ÖZÜR BİLE DİLEMEDİ"

Görüntülerde sökülmüş duvar boyaları, yerlerinden çıkarılmış prizler, pis bırakılmış elektronik eşyalar yer alırken ev sahibi Tuncer, evini mahveden Pucca'nın giderken 'bir özür bile dilemediğini' belirterek yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti: