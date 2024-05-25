Pucca’nın ev sahibi ifşa etti! Arkasında enkaz bırakıp gitmiş! 19 ay kira ödemediği dairenin son hali...

"YENİ EV SAHİBİNE ÜZÜLÜYORUM"

Jale Tuncer bu kez, daha önce sık sık skandal açıklamaları ile gündeme gelen Pucca'nın evini terk ettiğini duyurarak geride bıraktığı faciayı "Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum" sözleri ile yayınladı.