SGK’dan çifte maaş müjdesi geldi: Bunu yapanlara 2 emekli maaşı ödeniyor!

Türkiye'de emekli vatandaşların yaşam kalitelerini artırmak adına Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çeşitli imkanlar sunmaktadır. Bu imkanlardan biri de çoklu maaş alma şansıdır. Özellikle bazı kişiler, SGK düzenlemeleri çerçevesinde iki hatta üç emekli maaşı alabiliyorlar. Bu haberde bu imkanlardan kimlerin faydalanabileceğini ve maaş promosyonları gibi ek fırsatları detaylandıracağız.