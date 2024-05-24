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Gazze'de her geçen saniye can kaybı artıyor! 7 Ekim’den bu yana can kaybı 35 bin 857’ye yükseldi

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 24.05.2024 23:01
İsrail güçleri, Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılara 231 gündür aralıksız devam ediyor. Bölgede sivilleri, yerleşim yerlerini ve hastaneleri hedef alan İsrail, çoğu çocuk binlerce Filistinliyi katlediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgede son 24 saatte düzenlenen 6 saldırıda 57 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 93 Filistinlinin ise yaralandığı aktarıldı. Toplam can kaybının 35 bin 857’ye, yaralı sayısının da 80 bin 293’e yükseldiği belirtildi.
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Can kaybı 35 bin 857’ye yükseldi!
Can kaybı 35 bin 857’ye yükseldi!
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