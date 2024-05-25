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Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un bir de annesine bakın! Meğer kızı gibi ünlü...

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in eski oyuncusu Su Burcu Yazgı Coşkun, kariyerinde hızla yükselmeye devam ediyor. Güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu, sosyal medyada trendler listesine girdi. Sevenleri tarafından yakın takibe alınan Coşkun'un hayatını merak edip araştıranlar annesinin kim olduğunu görünce şaşkına döndü. Meğer annesi de tanıdıkmış. İşte Su Burcu Yazgı Coşkun'un annesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.05.2024 16:17 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 16:23
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Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun’un bir de annesine bakın! Meğer kızı gibi ünlü...

Sana Bir Sır Vereceğim, Aşk Yeniden, Karadayı ve Kırmızı Oda ve Kardeşlerim dizisiyle hafızalara kazınan Su Burcu Yazgı Coşkun'un hayatı merak konusu oluyor.

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Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun’un bir de annesine bakın! Meğer kızı gibi ünlü...

Güzel oyuncu, Kardeşlerim dizisi sonrasında kariyerinde yükselişe geçti. Bir dönem Demet Özdemir'le de aynı dizide rol alan genç yeteneğin, ünlü olmasında annesinin büyük payı var.

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Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun’un bir de annesine bakın! Meğer kızı gibi ünlü...

Meğer annesi hayranlarıyla sıkı ilişkiler kurmuş... Coşkun'un annesi Miraç Gündüz'ün Instagram'da 50 bine yakın takipçisi bulunuyor. Gündüz, kızının hayranlarıyla birebir diyalog kurmaktan da çekinmiyor.

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Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun’un bir de annesine bakın! Meğer kızı gibi ünlü...

Ünlü oyuncu ayrılık haberini ise şu sözlerle duyurmuştu:

"Ne çok şey kazandırdı bana, ne çok şey öğretti, kaç yaş büyüttü ah. Yazsam destan çıkar ama kısa tutmak istiyorum. Çünkü vedaları hiç sevmem. Herkesin emeklerine sağlık.

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Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun’un bir de annesine bakın! Meğer kızı gibi ünlü...

İşte Su Burcu Yazgı Coşkun başta olmak üzere ünlülerin anneleri...