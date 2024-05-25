25 Mayıs 2024, Cumartesi
Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun'un bir de annesine bakın! Meğer kızı gibi ünlü...
ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in eski oyuncusu Su Burcu Yazgı Coşkun, kariyerinde hızla yükselmeye devam ediyor. Güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu, sosyal medyada trendler listesine girdi. Sevenleri tarafından yakın takibe alınan Coşkun'un hayatını merak edip araştıranlar annesinin kim olduğunu görünce şaşkına döndü. Meğer annesi de tanıdıkmış. İşte Su Burcu Yazgı Coşkun'un annesi...
Giriş Tarihi: 25.05.2024 16:17 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 16:23
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