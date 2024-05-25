Yeşilçam’ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun kızı bakın kiminle evliymiş! İlker İnanoğlu’nun kardeşi meğer...

Yaban filmi ile Yeşilçam dünyasına adım atan ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu; Cüneyt Arkın, Tarık Akan gibi birçok usta isimle başrolü paylaştı. Yaz Bekarı, Ah Bu Gençlik, Gırgıriye ve Ah Nerede filmleriyle hafızalara kazınan oyuncu, başarılı performansının yanı sıra dillere destan güzelliğiyle de yıllarca adından söz ettirdi.