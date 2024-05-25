Yeşilçam'ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu'nun kızı bakın kiminle evliymiş! İlker İnanoğlu'nun kardeşi meğer...
Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Gülşen Bubikoğlu, Yeşilçam'a damga vuran isimlerden. Usta oyuncu geçtiğimiz aylarda 50 yıllık eşi Türker İnanoğlu'nu kaybetmişti. Hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiren Bubikoğlu'nun Türker İnanoğlu ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı merak edildi. Zeynep İnanoğlu'nu merak edip araştıranlar ünlü isimle evli olduğunu görünce şaşkına döndü. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun merak edilen kızı...
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.05.2024 13:43Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 13:45