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Yeşilçam'ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu'nun kızı bakın kiminle evliymiş! İlker İnanoğlu'nun kardeşi meğer...

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Gülşen Bubikoğlu, Yeşilçam'a damga vuran isimlerden. Usta oyuncu geçtiğimiz aylarda 50 yıllık eşi Türker İnanoğlu'nu kaybetmişti. Hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiren Bubikoğlu'nun Türker İnanoğlu ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı merak edildi. Zeynep İnanoğlu'nu merak edip araştıranlar ünlü isimle evli olduğunu görünce şaşkına döndü. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun merak edilen kızı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.05.2024 13:43 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 13:45
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Yeşilçam’ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun kızı bakın kiminle evliymiş! İlker İnanoğlu’nun kardeşi meğer...

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Gülşen Bubikoğlu, başarılı oyunculuğuyla milyonların kalbinde taht kurdu. Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çeken ünlü ismin özel hayatı da hayranları tarafından merakla takip ediliyor.

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Yeşilçam’ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun kızı bakın kiminle evliymiş! İlker İnanoğlu’nun kardeşi meğer...

Yaban filmi ile Yeşilçam dünyasına adım atan ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu; Cüneyt Arkın, Tarık Akan gibi birçok usta isimle başrolü paylaştı. Yaz Bekarı, Ah Bu Gençlik, Gırgıriye ve Ah Nerede filmleriyle hafızalara kazınan oyuncu, başarılı performansının yanı sıra dillere destan güzelliğiyle de yıllarca adından söz ettirdi.

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Yeşilçam’ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun kızı bakın kiminle evliymiş! İlker İnanoğlu’nun kardeşi meğer...

Gözlerden uzak bir yaşam tercih eden Gülşen Bubikoğlu'nun 1974 yılında nikah masasına oturduğu Türker İnanoğlu ile evliliğinden Zeynep adını verdiği kızı dünyaya geldi. 2011 yılında evlenen Cüneyt Özdemir ve Zeynep İnanoğlu çiftinin Ali Mavi ismini verdikleri bir oğulları var.

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Yeşilçam’ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun kızı bakın kiminle evliymiş! İlker İnanoğlu’nun kardeşi meğer...

Diğer yandan, Bubikoğlu'nun eşi Türker İnanoğlu, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 88 yaşında aramızdan ayrılmıştı.

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Yeşilçam’ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun kızı bakın kiminle evliymiş! İlker İnanoğlu’nun kardeşi meğer...

İşte Gülşen Bubikoğlu başta olmak üzere ünlülerin çocukları...