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Helikopter kazasında ön rapor! İran: kazada şüpheli bir durumla karşılaşılmadı

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.05.2024 20:13
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön rapor yayımlandı. İran genelkurmay başkanlığı kaza yapan helikopterde kurşun veya benzeri harici cisim izine rastlanmadığını açıkladı.
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Helikopter kazasında ön rapor!
Helikopter kazasında ön rapor!
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