Uluslararası Adalet Divanı'ndan İsrail'e yönelik karar: Refah'a operasyon durdurulmalı, Refah Sınır Kapısı derhal açılmalı

Katil İsrail, Gazze'de yaptığı katliama devam ederken binlerce Filistinli hayatını kaybetti. Yaşanan saldırılar sonrası Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Uluslararası Adalet Divanından (UAD) İsrail aleyhine talep ettiği yeni tedbirlere ilişkin karar Uluslararası Adalet Divanı'nda okundu. Yapılan açıklamada İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurması ve Refah sınır kapısının hemen açılmasına ilişkin çağrı yapıldı. Diğer yandan İsrail'e tedbir hakkındaki raporu 1 ay içinde sunması için süre verildi. İşte detaylar....

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