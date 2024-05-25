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Rusya lideri Putin: Reisi’nin öldüğü kazandan ABD sorumlu, yaptırımlar nedeniyle bakımsızdı

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 25.05.2024 10:03
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümüne yol açan helikopter kazası, dünya gündemindeki yerini koruyor. Kazaya ilişkin soru işaretleri henüz aydınlatılamazken, Rus lider Putin'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Reisi'yi taşıyan helikopterin ABD yaptırımları nedeniyle bakımsız olduğunu iddia eden Putin, yaşanan kazadan Washington'ı sorumlu tuttu.
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