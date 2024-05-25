25 Mayıs 2024, Cumartesi
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Rusya lideri Putin: Reisi’nin öldüğü kazandan ABD sorumlu, yaptırımlar nedeniyle bakımsızdı
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümüne yol açan helikopter kazası, dünya gündemindeki yerini koruyor. Kazaya ilişkin soru işaretleri henüz aydınlatılamazken, Rus lider Putin'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Reisi'yi taşıyan helikopterin ABD yaptırımları nedeniyle bakımsız olduğunu iddia eden Putin, yaşanan kazadan Washington'ı sorumlu tuttu.