Kediler meğer bizimle konuşuyormuş: "Eğer gözlerini kısıp uyukluyorsa..."
Kediler ve insanlar arasındaki ilişki, binlerce yıla dayanan bir geçmişe sahip. Tarih boyunca kediler, yalnızlığı seven ve kendi başlarına buyruk hayvanlar olarak bilinse de, aslında insanlarla iletişim kurmada oldukça yetenekli oldukları ortaya çıktı. Yapılan son araştırmalar, kedilerin insanlara duygu ve düşüncelerini aktarmak için yaklaşık 300 farklı yüz ifadesi kullanabildiğini gösteriyor.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.05.2024 16:21Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 16:21