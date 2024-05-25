Kediler meğer bizimle konuşuyormuş: "Eğer gözlerini kısıp uyukluyorsa..."

Kediler ve insanlar arasındaki binlerce yıllık ilişki, bilimsel araştırmalarla her geçen gün daha da ilginç bir hal alıyor. Kediler, genellikle yalnızlığı seven ve kendi başlarına buyruk hayvanlar olarak bilinse de, aslında insanlarla iletişim kurmak için neredeyse 300 farklı yüz ifadesi kullanıyor.