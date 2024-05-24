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Antarktika’da dev bir buzul daha koptu! 380 kilometrekarelik buzul anakaradan koptu

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 24.05.2024 16:40
Güncelleme:24.05.2024 16:41
Küresel ısınma etkisini her geçen gün daha da şiddetle göstermeye devam ediyor. Son olarak Antarktika Kıtası'nda 380 kilometrekarelik buzul anakaradan koptu.
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