Rusya Devlet Başkanı Putin: Ukrayna ile müzakerelere hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Belarus ve Türkiye'de yapılan görüşmeleri işaret eden Putin “Ukrayna ile barış müzakerelerine hazırız. Müzakerelerin sağduyuyla yeniden başlatılması gerekiyor.” dedi. Diğer yandan Rus ordusu da Ukrayna'nın kilit kenti Harkov'da ilerlemeye devam ediyor. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

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