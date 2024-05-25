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Almanya: Filistin’i tanımayacağız! Scholz’dan yakalama kararı tepkisi

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 25.05.2024 09:52
Uluslararası toplumun gündeminde İsrail'in Gazze saldırıları ve Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısının tutuklama talebi var. Almanya, Filistin'i devlet olarak tanımayacağını açıkladı. ABD Başkanı Biden ise Ceza Mahkemesi'nin yargı yetkisini kabul etmediklerini söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu da önümüzdeki günlerde ABD kongresine hitap etmeye hazırlanıyor.
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