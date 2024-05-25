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Galatasaray'a bedava dünya yıldızı! Transfer sezonuyla bomba patlayacak

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de sezonun sona ermesine 1 gün kala Galatasaray'da transfer hareketliliği de hız kazandı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda başlatılan çalışma kapsamında çalışma başlatan sarı-kırmızılılar, sözleşmesi bitecek bir dünya yıldızının peşine düştü.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.05.2024 13:28 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 13:28
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Galatasaray’a bedava dünya yıldızı! Transfer sezonuyla bomba patlayacak

Fenerbahçe derbisinden mağlubiyetle ayrılarak şampiyonluk için son adımı pazar akşamına bırakan Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.

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Galatasaray’a bedava dünya yıldızı! Transfer sezonuyla bomba patlayacak

Aslan'a 1 puan yetmesine rağmen hedef galibiyetle İstanbul'a dönebilmek. Yönetim de teknik heyette gündemden en az etkilenmeleri için oyuncuları motive edebilmek adına her şeyi deniyor.

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Galatasaray’a bedava dünya yıldızı! Transfer sezonuyla bomba patlayacak

24'üncü şampiyonluğu için saatler sayan Galatasaray, son hazırlıklarını yaptı. Eğer Aslan karşılaşmadan zaferle ayrılırsa taraftarıyla kutlamalara başlayacak.

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Galatasaray’a bedava dünya yıldızı! Transfer sezonuyla bomba patlayacak

Galatasaray daha sonra İstanbul'a dönecek ve Florya'da ya da RAMS Park'ta eğlenceler devam edecek.

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Galatasaray’a bedava dünya yıldızı! Transfer sezonuyla bomba patlayacak

Öte yandan Galatasaray'da transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılı camianın gelecek sezon kuracağı kadro şimdiden merak ediliyor.