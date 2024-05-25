25 Mayıs 2024, Cumartesi
Galatasaray'a bedava dünya yıldızı! Transfer sezonuyla bomba patlayacak
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de sezonun sona ermesine 1 gün kala Galatasaray'da transfer hareketliliği de hız kazandı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda başlatılan çalışma kapsamında çalışma başlatan sarı-kırmızılılar, sözleşmesi bitecek bir dünya yıldızının peşine düştü.
Giriş Tarihi: 25.05.2024 13:28 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 13:28
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