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Paşinyan'ın helikopteri zorunlu iniş yaptı! Olayın olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşandığı bildirildi

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 25.05.2024 13:24
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı taşıyan helikopteri olumsuz hava şartları nedeniyle zorunlu iniş yaptı. Olaya ilişkin açıklamayı Paşinyan sosyal medya hesabından yaptı. Ermenistan Başbakanı paylaşımda, "Her şey yolunda. Kötü hava nedeniyle helikopterimiz Vanadzor'a zorunlu iniş yaptı. Yolculuğumuza şu anda arabayla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Ermenistan medyası, Paşinyan'ın karayoluyla Tashir'e gittiğini aktardı.
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