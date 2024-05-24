İran’da 5 günlük yasın son gününde neler yaşanıyor?

Reisi ve beraberinde ki heyetin pazar günü helikopter kazasında hayatını kaybetmesinden sonra İran’da ne olacağı merak konusu. 5 günlük yasın ardından Tahran sokaklarında neler oluyor? A Haber muhabiri Ekber Karadağ canlı yayında detayları anlattı. İşte açıklamalar…

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