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11 ilçede yarın başlayacak! İstanbullular aman dikkat: Tek tek açıklandı! Mum, fener, jeneratör ne varsa hazır edin

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yapılacak planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Vatandaşlar, "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtını merakla beklerken, BEDAŞ kesintinin yaşanacağı ilçeleri ve detayları duyurdu. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi olacak ilçeler ve kesinti sorgulama bilgileri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.05.2024 14:26 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 14:26
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11 ilçede yarın başlayacak! İstanbullular aman dikkat: Tek tek açıklandı! Mum, fener, jeneratör ne varsa hazır edin

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul'da gerçekleştireceği hat bakımı, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintileri yapacağını duyurdu. Bu çalışmalar çerçevesinde 26 Mayıs Pazar günü, 11 ilçede belirlenen saat aralıklarında elektrik kesintisi uygulanacak. Kesinti yapılacak ilçe, mahalle, sokak ve caddelerle ilgili detaylar haberimizde...

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11 ilçede yarın başlayacak! İstanbullular aman dikkat: Tek tek açıklandı! Mum, fener, jeneratör ne varsa hazır edin

ARNAVUTKÖY

2024-05-26 09:00:00 - 13:00:00
🕒Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah AZZAM, KATİP ÇELEBİ, MABET, MALTEPE, TARHAN sk / MEHMET AKİF ERSOY mah CANFEDA, MALTEPE, YAZGI sk bölgelerinde 26/05/2024 09:00:00 - 26/05/2024 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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11 ilçede yarın başlayacak! İstanbullular aman dikkat: Tek tek açıklandı! Mum, fener, jeneratör ne varsa hazır edin

BAHÇELİEVLER

2024-05-26 10:00:00 - 18:00:00
🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AHMET YESEVİ, AKTAŞ sk bölgelerinde 26/05/2024 10:00:00 - 26/05/2024 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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11 ilçede yarın başlayacak! İstanbullular aman dikkat: Tek tek açıklandı! Mum, fener, jeneratör ne varsa hazır edin

BAYRAMPAŞA

2024-05-26 00:30:00 - 06:00:00
🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR, FUNDA, OBA sk bölgelerinde 26/05/2024 00:30:00 - 26/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-05-26 00:30:00 - 06:00:00
🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -ALTINTEPSİ mah sk bölgelerinde 26/05/2024 00:30:00 - 26/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-05-26 11:00:00 - 14:00:00
🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ CUMA mah ALTUNİZADE BAĞ, AYTEN, HACI EŞREF , TALİMHANE, TOPÇU HASAN sk / RAMİ YENİ mah RAMİ KIŞLA sk / TOPÇULAR mah HACI EŞREF, TALİMHANE sk bölgelerinde 26/05/2024 11:00:00 - 26/05/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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11 ilçede yarın başlayacak! İstanbullular aman dikkat: Tek tek açıklandı! Mum, fener, jeneratör ne varsa hazır edin

BEYLİKDÜZÜ

2024-05-26 15:00:00 - 17:00:00
🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ERENLER sk bölgelerinde 26/05/2024 15:00:00 - 26/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.