11 ilçede yarın başlayacak! İstanbullular aman dikkat: Tek tek açıklandı! Mum, fener, jeneratör ne varsa hazır edin

BAYRAMPAŞA

2024-05-26 00:30:00 - 06:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR, FUNDA, OBA sk bölgelerinde 26/05/2024 00:30:00 - 26/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-05-26 00:30:00 - 06:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -ALTINTEPSİ mah sk bölgelerinde 26/05/2024 00:30:00 - 26/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-05-26 11:00:00 - 14:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ CUMA mah ALTUNİZADE BAĞ, AYTEN, HACI EŞREF , TALİMHANE, TOPÇU HASAN sk / RAMİ YENİ mah RAMİ KIŞLA sk / TOPÇULAR mah HACI EŞREF, TALİMHANE sk bölgelerinde 26/05/2024 11:00:00 - 26/05/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.