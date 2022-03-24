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Kuzey Kore’den yeni füze denemesi! Güney Kore ve Japonya alarm durumuna geçti

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Giriş: 24.03.2022 13:30
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, sıcak bir gelişme Kore Yarımadası’ndan geldi. Güney Kore Yönetimi'nden yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin bir kez daha füze denemesi yaptığı, söz konusu denemede uzun menzilli balistik füze kullandığı vurgulandı. Yeni tip uluslararası balistik füze olabileceği belirtilen Kuzey Kore füzesinin, Japonya'nın Aomori eyaleti sularına yakın münhasır ekonomik bölgesine indiği bildirildi.
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