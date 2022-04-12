12 Nisan 2022, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kraliçesi II. Elizabeth koronavirüs sürecini anlattı: Yorgun ve tükenmiş
Sağlık sorunlarıyla gündemden düşmeyen İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, geçirdiği koronavirüs süreciyle ilgili ilk defa açıklamalarda bulundu. "Yorgun ve tükenmiş" hissettiğini belirten Kraliçe, pandemi gerçeğinden bahsetti.