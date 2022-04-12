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Kraliçesi II. Elizabeth koronavirüs sürecini anlattı: Yorgun ve tükenmiş

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Giriş: 12.04.2022 11:41
Sağlık sorunlarıyla gündemden düşmeyen İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, geçirdiği koronavirüs süreciyle ilgili ilk defa açıklamalarda bulundu. "Yorgun ve tükenmiş" hissettiğini belirten Kraliçe, pandemi gerçeğinden bahsetti.
Kraliçesi II. Elizabeth koronavirüs sürecini anlattı
Kraliçesi II. Elizabeth koronavirüs sürecini anlattı
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