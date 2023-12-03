Kore Savaşı öncesinde yaşanan son gün...

Bundan tam 71 yıl önce, Kuzey ve Güney Kore arasında başlayan savaş, 3 milyon kişinin ölümüyle sonuçlandı. "Kore Savaşı" 1953'te ABD, çin ve Kuzey Kore arasında imzalanan ateşkes anlaşması ile fiilen sona erdi. Ancak Güney Kore bu anlaşmayı imzalamayı reddettiği için teknik savaş hali hala sürüyor. Peki her şey nasıl başlamıştı?