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Kızıldeniz'de tansiyon yüksek! ABD ve İngiltere bir kez daha Husileri hedef aldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.02.2024 15:36
Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları sürerken, ABD ve İngiltere, Yemenli grubu hedef almaya devam ediyor. Son durumu A Haber muhabiri Ekber Karabağ, Tahran'dan aktardı.
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