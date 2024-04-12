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Kızıldeniz’de çatışmalar ekonomiye zarar veriyor! Turizm gözdesi Kızıldeniz artık savaş alanı

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 12.04.2024 16:50
Güncelleme:12.04.2024 16:57
Turizm ve deniz ticaretinin gözdesi Kızıldeniz'de artık savaş sesleri yankılanıyor. Husiler, İsrail'e tepki amaçlı savaş ve ticari gemilere saldırı düzenliyor. Durum böyle olunca uzmanlardan uyarı geldi. Kızıldeniz'de çatışmaların 1 yıl daha devam etmesi halinde küresel tüketici fiyatlarının yüzde 2 oranında artması bekleniyor.
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