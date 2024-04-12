Kızıldeniz’de çatışmalar ekonomiye zarar veriyor! Turizm gözdesi Kızıldeniz artık savaş alanı

Turizm ve deniz ticaretinin gözdesi Kızıldeniz'de artık savaş sesleri yankılanıyor. Husiler, İsrail'e tepki amaçlı savaş ve ticari gemilere saldırı düzenliyor. Durum böyle olunca uzmanlardan uyarı geldi. Kızıldeniz'de çatışmaların 1 yıl daha devam etmesi halinde küresel tüketici fiyatlarının yüzde 2 oranında artması bekleniyor.

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