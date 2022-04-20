20 Nisan 2022, Çarşamba
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Kızgın boğa dehşet saçtı! Feci ölüm kamerada
Meksika'da kementle boğa yakalama etkinliğinde köşeye sıkışan kovboy, saldırıya uğradı. Aldığı darbe sonucu ağır yaralanan 19 yaşındaki Jared Baas, hayatını kaybetti.