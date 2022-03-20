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Kinjal hedefi nasıl vuruyor? Ukrayna’da anlaşmayı ABD mi engelliyor?

A Haber
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Giriş: 20.03.2022 12:45
Rusya 2. kez Ukrayna’da hipersonik füzeyle saldırı düzenledi. Kinjal hedefi nasıl vuruyor? Türkiye dahil bazı ülkelerin garantörlüğüne Batı nasıl bakıyor? Ukrayna’da garantörlük mümkün mü? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Caşın, “Ukrayna savaşı yeni silah sistemlerinin uygulandığı muharebe oluyor.” ifadelerini kullandı.
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