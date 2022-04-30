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'Kiev'in hayaleti' öldürüldü! Direnişin sembolü savaş pilotunun öldüğü açıklandı

A Haber
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Giriş: 30.04.2022 13:19
Dünyanın gözü kulağı haftalardır Ukrayna'dan gelen haberlerde. Ukrayna haftalardır Rus saldırılarına karşı direnirken, Moskova rotasını ülkenin doğusuna çevirdi.  Rus saldırılarına karşı direnişin sembolü haline gelen 'Kiev'in hayaleti' lakaplı savaş pilotunun akıbeti belli oldu. Öte yandan Ukrayna lideri Zelenski, “Müzakereler sonlanabilir. Sorunların çözülmesi için Putin ile doğrudan görüşmek gerekiyor." dedi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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