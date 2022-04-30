30 Nisan 2022, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
'Kiev'in hayaleti' öldürüldü! Direnişin sembolü savaş pilotunun öldüğü açıklandı
Dünyanın gözü kulağı haftalardır Ukrayna'dan gelen haberlerde. Ukrayna haftalardır Rus saldırılarına karşı direnirken, Moskova rotasını ülkenin doğusuna çevirdi. Rus saldırılarına karşı direnişin sembolü haline gelen 'Kiev'in hayaleti' lakaplı savaş pilotunun akıbeti belli oldu. Öte yandan Ukrayna lideri Zelenski, “Müzakereler sonlanabilir. Sorunların çözülmesi için Putin ile doğrudan görüşmek gerekiyor." dedi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.