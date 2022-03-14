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Kiev'de "Sokak savaşına" hazırlık! Rus ordusu Kiev’in çok yakınında! Sivillerin komutanı A Haber'e konuştu: Biz kazanacağız

A Haber
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Giriş: 14.03.2022 09:20
Ukrayna'nın başkenti Kiev, sokak savaşlarına hazırlanıyor. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt, şehrin girişlerindeki o hazırlıkları görüntüledi. Sivillerin komutanına mikrofon uzattı.
Sivillerin komutanı A Habere konuştu SİVİLLERİN KOMUTANI A HABER'E KONUŞTU
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Sivillerin komutanı A Haber’e konuştu
Sivillerin komutanı A Haber'e konuştu
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