14 Mart 2022, Pazartesi
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Kiev'de "Sokak savaşına" hazırlık! Rus ordusu Kiev’in çok yakınında! Sivillerin komutanı A Haber'e konuştu: Biz kazanacağız
Ukrayna'nın başkenti Kiev, sokak savaşlarına hazırlanıyor. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt, şehrin girişlerindeki o hazırlıkları görüntüledi. Sivillerin komutanına mikrofon uzattı.