Kiev'de sivil binaya saldırı! A Haber olay yerinde

Çarpma sonrası harabeye dönen binanın bazı katlarında yangın çıkarken bazı katlarında da çökme meydana geldi. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu o binanın önünden son gelişmeleri aktardı. 2 sivilin hayatını kaybettiği saldırıda 63 kişi tahliye edildi.

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