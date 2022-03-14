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Kiev'de sivil binaya saldırı! A Haber olay yerinde

A Haber
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Giriş: 14.03.2022 11:09
Çarpma sonrası harabeye dönen binanın bazı katlarında yangın çıkarken bazı katlarında da çökme meydana geldi. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu o binanın önünden son gelişmeleri aktardı. 2 sivilin hayatını kaybettiği saldırıda 63 kişi tahliye edildi.
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