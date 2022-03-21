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Kentte gönüllü savunuculara yemek yardımı

A Haber
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Giriş: 21.03.2022 13:23
Rus güçleri Ukrayna'da hava saldırılarına ağırlık verdi. Kentte gönüllü savunuculara yemek ve kıyafet yardımı yapılıyor. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, detayları canlı yayında aktardı. Kavasoğlu, "Bulunduğumuz noktada her gün 7 bin kişiye yemek dağıtılıyor." dedi.
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