Kentte gönüllü savunuculara yemek yardımı

Rus güçleri Ukrayna'da hava saldırılarına ağırlık verdi. Kentte gönüllü savunuculara yemek ve kıyafet yardımı yapılıyor. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, detayları canlı yayında aktardı. Kavasoğlu, "Bulunduğumuz noktada her gün 7 bin kişiye yemek dağıtılıyor." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN