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Katliamın gölgesinde 21. Cuma! İşte Kudüs’teki son durum

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Giriş: 01.03.2024 13:33
Soykırımcı İsrail ordusunun Mescid-i Aksa'da Aslanlı Kapı önüne barikatlar kurduğu ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te ibadet edenlerin Mescid-i Aksa'ya ulaşmasını engellediği bildirildi.
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