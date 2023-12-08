08 Aralık 2023, Cuma
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Katil Netanyahu İsrailli esirlerle bir araya geldi! Esirlerden savaş kabinesine sert eleştiriler
Katil İsrail’in başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın serbest bıraktığı rehinelerle bir araya geldi. Ancak toplantıda hem rehinelerin hem de yakınlarının büyük öfkesiyle karşılaştı. "Bizi Hamas'ın değil, İsrail'in öldüreceğinden korktuk" diyen esirler, "Bizi öldürüp suçu Hamas'a atacaklardı" gibi çarpıcı iddialarda bulundu.