Katil İsrail'in finansörü Biden'dan UCM'nin Netanyahu'nun yakalama kararına ret! Biden: "Utanç verici"

Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana ABD'nin desteği arkasında Gazze'de katliam yapmaya devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilişkin yakalama kararı başvurusunu "utanç verici" olarak nitelendirdi ve reddettiklerini belirtti.

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