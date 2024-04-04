Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ediyor

İsrail ordusunun, Gazze'nin Deyr Balah kentinde bulunan El-Magazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırı sonucu ölü ve yaralılar, kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

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