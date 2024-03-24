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Kate Middleton'ın son videosu da çok tartışıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.03.2024 17:37
Galler prensesi Kate Middleton hakkında ocak ayından bu yana çok sayıda iddia ortaya atıldı. Ancak Middleton son videosunda kanser tedavisi gördüğünü açıkladı. Galler Prensesinin bu videosu da kamuoyunun bir kısmını ikna etmeye yetmedi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
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Son videosu da çok tartışıldı
Son videosu da çok tartışıldı
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