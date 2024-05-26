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Kassam Tugayları Tel Aviv'i füzelerle vurduğu duyurdu!

ahaber.com.tr
AA
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Giriş: 26.05.2024 18:46
Kassam Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Siyonistlerin sivillere yönelik katliamlarına tepki olarak Tel Aviv'i bir dizi füzeyle hedef aldık." ifadelerine yer verildi. En son 29 Ocak'ta gerçekleşen saldırıdan bu yana Gazze'den İsrail'in merkezine ilk kez füze fırlatılıyor. İsrail devlet televizyonu KAN da Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan İsrail ordu güçlerinden yüzlerce metre uzaklıkta İsrail'in merkezindeki şehirlere yaklaşık 8 füzenin fırlatıldığını aktardı. Haberde ayrıca Gazze Şeridi'nden atılan füzelerden birinin İsrail'in merkezindeki Herzliya kentindeki bir eve isabet ettiği belirtildi.
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Kassam Tugayları Tel Aviv’i füzelerle vurduğu duyurdu!
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