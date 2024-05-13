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Japonya’dan PKK karşıtı önlem! Örgüt üyelerinin hesapları donduruldu

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 13.05.2024 09:16
Son dakika haberleri... Japonya, ülkede yapılanmaya başlayan terör örgütü PKK'ya karşı önemli bir adım attı. Örgütün varlıklarını donduran yasa Meclis'te onaylandı.
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