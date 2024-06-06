Avrupa Parlamentosu seçimleri başladı! İlk sandıklar Hollanda'da kuruldu, seçmenler sandık başına gitti

Avrupa Parlamentosu seçimleri "aşırı sağın olası yükselişi" endişesiyle bugün başladı. İlk sandıklar Hollanda'da kuruldu. 27 ülkede yapılacak ve dört gün sürecek seçimlerde 360 milyon kişi oy kullanacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.

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