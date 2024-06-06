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Avrupa Parlamentosu seçimleri başladı! İlk sandıklar Hollanda'da kuruldu, seçmenler sandık başına gitti

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.06.2024 16:39
Avrupa Parlamentosu seçimleri "aşırı sağın olası yükselişi" endişesiyle bugün başladı. İlk sandıklar Hollanda'da kuruldu. 27 ülkede yapılacak ve dört gün sürecek seçimlerde 360 milyon kişi oy kullanacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.
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