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Fenerbahçe'de seçim heyecanı! Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a olay sözler! Mourinho olmasaydı Ali Koç kimi getirecekti?

Fenerbahçe'de seçime artık sayılı saatler kaldı. Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında geçecek olan seçimin sonucu merakla beklenirken, Yıldırım'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Yıldırım, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho olmasaydı Ali Koç'un getireceği hocayı da açıkladı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024 07:59 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 07:59
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Fenerbahçe’de seçim heyecanı! Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a olay sözler! Mourinho olmasaydı Ali Koç kimi getirecekti?

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından ve sarı-lacivertli kulüpte hafta sonu yapılacak olağan seçimli genel kurulda başkanlık için aday olan Aziz Yıldırım, Sabah'ın sorularını yanıtlarken çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"KULÜBÜN İTİBARI İÇİN GERİ DÖNDÜK"

Sayın Başkan, uzun bir aradan sonra geri dönüyorsunuz ve taraftarın hâlâ büyük bir ilgisi var. 12. adam sizden şampiyonluk beklediğini 'Aziz Başkan Fenerbahçe şampiyon' tezahüratlarıyla ortaya koyuyor. Siz Fenerbahçe taraftarına ne vadediyorsunuz?

Onlara her zaman saygı duyduk. 3 Temmuz'da ve öncesindeki şampiyonluklarda her zaman arkamızda oldular. 2000'den 2011'e kadar 5 kez şampiyon olduk. Denizli'de hazin bir şekilde kaybettik. O zaman da arkamızda durdular. 2018 yılında dışarıdaki mihraklar 'forma almayın', 'stada gitmeyin' deyince tribünlerde bazı olumsuz hareketler oldu. Galatasaray maçını kazansak 2-3 penaltıdan biri verilse, 2018'de şampiyonduk ama maalesef kaybetmiş olduk. 6 yıl bu yönetim, 4 yıl da bizim dönem 10 yıldır şampiyon olamadık. 6 yıllık başarısızlığa ve aday olmayacaklarını açıklamalarına rağmen gelip aday olmaları üzücüdür. Camiaya saygılılarsa aday olmamaları gerekirdi. Yanlış yönetimi gördüğümüz, taşları yerine oturmak, Fenerbahçe'nin itibarını korumak, emaneti yeniden istemek için kongre üyelerine seslendik.

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Fenerbahçe’de seçim heyecanı! Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a olay sözler! Mourinho olmasaydı Ali Koç kimi getirecekti?

Ali Koç, Şekip Mosturoğlu'nu propaganda yapmakla suçladı ve başkan olursa çalışmayacağını söyledi. Yorumunuz nedir?

Her zaman konuşmalarında 'demokrasi' diyorlar. Şekip bey de Divan Başkanlığı'na oy çoğunluğu ile seçildi. Ama ona göre Şekip Bey benim lehime çalışıyor. Kulüp, kongre üyelerine kapanmış. Bizim dönemimizde kongre üyeleri kulübe girip herkesle görüşebiliyordu. Bilgi alabiliyordu. Onlar da şimdi kendilerine muhattap bulamadıkları için gidip Şekip beyle görüşüp dertlerini anlatıyorlar. Şekip beyin insanları bize yönlendirme gibi bir şeyi olmaz. Hukukçu ve geçmişinde TFF'de görev yapmış. Fenerbahçe için hapiste yatmış bir isim. Öyle düşünüyorsa adaylıktan çekilsin. Şekip Bey devam edecek. Anlaşamıyorsanız oturup konuşacaksınız. O da seçimle gelmiş. 'Ben onunla çalışmam' demek olmaz. O zaman demokrasi ne olacak?

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Fenerbahçe’de seçim heyecanı! Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a olay sözler! Mourinho olmasaydı Ali Koç kimi getirecekti?

Kongre öncesi mesajınız nedir?

Kongre üyelerini, Şekip Mosturoğlu'nu seçim günü de başkanlığa seçmeye davet ediyorum. Fenerbahçe'nin değeridir. Yüksek Divan Kurulu'na da yüksek oyla seçilmiş bir arkadaşımız. Bundan sonra Fenerbahçe yüksek divan kurulu başkanlarının kongreyi yönetmesi gerekir. Seçimde gerginlik olmaz, olmaması gerek. Fenerbahçe'ye yakışan olsun. Bizden bir şey olmaz. Gerginliği çıkartacak onlardır. Yurt dışındaki üyelerin nüfus kağıtlarını istediklerini bana Frankfurt'ta anlattılar. Bunların olmaması gerek. Kongre üyelerinin sağlıklı oy atması sağlanmalı. Konuşmalarda birbirimizi kırmamamız gerek.

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Fenerbahçe’de seçim heyecanı! Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a olay sözler! Mourinho olmasaydı Ali Koç kimi getirecekti?

"FENERBAHÇE'Yİ SEVSEN ADAY OLMAZDIN!"

Sayın Ali Koç enkaz bıraktığınızı söylüyor. Siz bir enkaz mı bıraktınız Aziz Bey?

Enkaz bırakmadım… Bankalar Birliği ile anlaştılar. Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma 330 milyon dolar. Hani 600 milyon borç vardı. Anlaşmayı da geç yaptıkları için herkes 5.30 kurdan yaptığı için anlaşmayı onların ki biraz daha yüksek kaldı ve geç kalmalarından dolayı zarar ettiler. 330 milyon dolara yaptıkları bedel, bugünkü döviz kuruna döndüğü zaman 110 milyon dolara geliyor. Demek ki borç bu kadar. 600'ler filan yok. Kendi kendilerini yalanlıyorlar. Peki mal varlığı ne kadar? Onu hiç söylemiyorlar.

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Fenerbahçe’de seçim heyecanı! Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a olay sözler! Mourinho olmasaydı Ali Koç kimi getirecekti?

Ben ilk başkanlığa geldiğimde Fenerbahçe'nin bir metre kare toprağı yoktu. Borcun yanında malı söyleyin ondan sonra kalan borçtur. Sırf bununla insanları kandırıyorlar. Öyle bir borç yok. 2018'de bırakıp gitmedim, aday oldum ama seçilemedim. Borç o kadar çok olsa aday olmazdım. Seçimde '150 milyon siz verin, 150 milyon ben vereyim beraber yönetim yapalım borcu kapatalım' dedim. 600 milyon olsa borç kapansın demezdim. Verin geriye 300 milyon kalsın derdim. 6 yılda ne yaptılar. Bir şampiyonluk var mı! Bir tek Türkiye kupası aldılar. "Ben olduğum müddetçe Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar" diyorsan, Fenerbahçe'yi de çok seviyorsan aday olmazdın. Ne değişti de aday oldun?