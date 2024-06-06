ABD ve Güney Kore’den ortak uçuş! Sığınak delici mühimmatlarla ortak eğitim

Asya Pasifik coğrafyasında karşılıklı hamlelerle tansiyon yükseliyor. Çin'in Tayvan adası çevresindeki tatbikatı ve Kuzey Kore'nin füze denemelerine yanıt ABD ve Güney Kore'den geldi. İki ülke hava kuvvetlerine bağlı savaş uçakları ortak eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Sığınak delen füzelerle atış yaptı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN