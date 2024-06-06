06 Haziran 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

ABD ve Güney Kore’den ortak uçuş! Sığınak delici mühimmatlarla ortak eğitim

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.06.2024 16:31
Asya Pasifik coğrafyasında karşılıklı hamlelerle tansiyon yükseliyor. Çin'in Tayvan adası çevresindeki tatbikatı ve Kuzey Kore'nin füze denemelerine yanıt ABD ve Güney Kore'den geldi. İki ülke hava kuvvetlerine bağlı savaş uçakları ortak eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Sığınak delen füzelerle atış yaptı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Putin’den Batılı ülkelere gözdağı!
Putin'den Batılı ülkelere gözdağı!
Avrupa Parlamentosu seçimleri başladı!
Avrupa Parlamentosu seçimleri başladı!
Sığınak delici mühimmatlarla ortak eğitim
Sığınak delici mühimmatlarla ortak eğitim
Biden olmayan bir sandalyeye oturmayı denedi
Biden olmayan bir sandalyeye oturmayı denedi
Alman ordusunda savaş korkusu
Alman ordusunda savaş korkusu
A Haber Refah sınırında
A Haber Refah sınırında
İki tren kafa kafaya çarpıştı
İki tren kafa kafaya çarpıştı
Komşusunu 9 el ateş ederek böyle öldürdü
Komşusunu 9 el ateş ederek böyle öldürdü
Kamptaki BM okuluna İsrail saldırısı
Kamptaki BM okuluna İsrail saldırısı
Yaşlı kadının elini öptü, dua istedi
Yaşlı kadının elini öptü, dua istedi
Dünyada manşet! İşte o çocuk...
Dünyada manşet! İşte o çocuk...
Fico sağlığına kavuştu!
Fico sağlığına kavuştu!
Daha Fazla Video Göster