06 Haziran 2024, Perşembe
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ABD ve Güney Kore’den ortak uçuş! Sığınak delici mühimmatlarla ortak eğitim
Asya Pasifik coğrafyasında karşılıklı hamlelerle tansiyon yükseliyor. Çin'in Tayvan adası çevresindeki tatbikatı ve Kuzey Kore'nin füze denemelerine yanıt ABD ve Güney Kore'den geldi. İki ülke hava kuvvetlerine bağlı savaş uçakları ortak eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Sığınak delen füzelerle atış yaptı.