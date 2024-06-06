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ABD'den flaş F-16 açıklaması: Türkiye satış kabul mektubunu imzaladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.06.2024 23:32
Son dakika haberleri... ABD Dışişleri Bakanlığı, 'Türkiye F-16 savaş uçaklarını satın almak için teklif ve kabul mektubunu imzaladı.' açıklamasında bulundu.
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