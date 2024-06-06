Bakan fidan, Urumçi ve Kaşgar'ı ziyaret etti! Yaşlılardan dua aldı, çocuklarla şakalaştı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Çin ziyareti Doğu Türkistan’da devam etti. Urumçi ve Kaşgar kentlerinde Bakan Fidan'a ilgi yoğundu. İşte o samimi görüntüler...

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