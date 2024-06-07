32 milyarlık sanal enkaz! Metaverse furyası patladı | Topkapı Sarayı’nı bile sattılar

Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik gibi teknolojilerin bir araya gelmesiyle oluşan, kullanıcıların etkileşime girebildiği, oyun oynayabildiği, alışveriş yapabildiği bir sanal evren olan metaversede gerçek hayatta olduğu gibi, dijital araziler de satılmaya başlandı.