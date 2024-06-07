32 milyarlık sanal enkaz! Metaverse furyası patladı | Topkapı Sarayı'nı bile sattılar
Pandemide teknoloji dünyasını kasıp kavuran Metaverse furyası yatırımcıların elinde patladı. Sanal evrende arsa alarak milyonlar kazanmayı hayal eden binlerce insanın parası buharlaştı. Türk yatırımcının zararı 32 milyar TL. Ayasofya Camii'nden Topkapı Sarayı'na, Boğaz'daki yalılardan Antalya'daki denize sıfır arsalara kadar sanal yatırım yapan binlerce insanın paraları pul oldu.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024
07:40
Pandemi sonrası teknoloji dünyasını kasıp kavuran Metaverse furyası yatırımcıların elinde patladı. Türkiye'nin en önemli tarihi yapıları, stadyumları, sarayları, camileri ve köprülerini sanal alemde satın alıp ileride fiyatların artacağını düşünenler de sanal alemde mağazalar açıp altyapı yatırımları yapan şirketler de hayal kırıklığına uğradı.
Vatandaşlar ve şirketlerin kapıştığı arsaların değeri yüzde 90 azaldı. Sanal arsalara yatırılan para eridi. Uzmanlar, Türkiye'de metaverse enkazının 1 milyar doların üzerinde olduğunu belirtiyor.
ÇILGINLIK 2021'DE BAŞLADI Metaverse çılgınlığı 2021'in sonunda başladı. Dünyada herkesin ilgi odağı oldu. Bu çılgınlık Mark Zuckerberg'in Facebook çatı şirketinin adını Meta olarak değiştirmesiyle devam etti.
Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik gibi teknolojilerin bir araya gelmesiyle oluşan, kullanıcıların etkileşime girebildiği, oyun oynayabildiği, alışveriş yapabildiği bir sanal evren olan metaversede gerçek hayatta olduğu gibi, dijital araziler de satılmaya başlandı.
Birçok kişi, çok değerleneceğini düşünerek sanal arazilere yatırım yapıyor, birkaç yıl içinde çok büyük paralar kazanabileceğine inanıyordu.