A Haber Refah sınırında

Gazze'de binlerce sivili katleden, milyonlarca sivili ise yerinden eden katil İsrail ordusu tüm dünyanın gözü önünde geri adım atmadan soykırım gerçekleştiriyor. Gazzeliler yardımlar beklerken, en önemli nokta ise Mısır ile sınır olan Refah kapısı. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu ve kameraman Özkan Şafak son durumu o noktadan aktardı.

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