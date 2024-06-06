Alman Savunma Bakanı Pistorius: Almanya 2029 yılına kadar savaş kabiliyetine hazır olmalı

Almanya'da olası bir savaş korkusu giderek büyüyor. Alman Savunma Bakanı Pistorius bir kez daha uyarıda bulundu, "Savaşa hazır hale gelmeliyiz" dedi. Ayrıntıları Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel aktardı.

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