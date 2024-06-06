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Alman Savunma Bakanı Pistorius: Almanya 2029 yılına kadar savaş kabiliyetine hazır olmalı

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.06.2024 15:55
Almanya'da olası bir savaş korkusu giderek büyüyor. Alman Savunma Bakanı Pistorius bir kez daha uyarıda bulundu, "Savaşa hazır hale gelmeliyiz" dedi. Ayrıntıları Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel aktardı.
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