06 Haziran 2024, Perşembe
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GAZZE'DE ABD SİLAHIYLA KATLİAM! Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki saldırıda 39 sivil hayatını kaybetti!
İsrail ordusunun, Gazze şeridinin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansına (UNRWA) ait yerinden edilenlerin barındığı bir okula düzenlediği saldırı sonucu ölenlerin sayısı 39'a çıktı. Öte yandan Uluslararası Adalet Divanında (UAD) soykırımla yargılanan İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaptığı katliamlarda, ABD kaynaklı yüksek teknolojili silah sistemleri ve akıllı mühimmat kullanıyor.