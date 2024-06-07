Mescid-i Aksa imamı A Haber'e konuştu! Türkiye'ye övgü "Türkiye'ye desteklerinden dolayı minnettarız"

Gazze'de soykırım her gün aralıksız devam ediyor. On binlerce masum sivilin öldüğü katliamın boyutu, Netanyahu hükümetinin geri adım atmamasıyla daha da büyüyor. A Haber ekibi Kudüs’te, Mescidi Aksa imamı ÖMER KİSVANİ'YE mikrofon uzattı. Aksa imamı, Filistinlilere yönelik soykırımı anlattı. İşte o özel röportaj...

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