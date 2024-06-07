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Mescid-i Aksa imamı A Haber'e konuştu! Türkiye'ye övgü "Türkiye'ye desteklerinden dolayı minnettarız"

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 07.06.2024 01:42
Gazze'de soykırım her gün aralıksız devam ediyor. On binlerce masum sivilin öldüğü katliamın boyutu, Netanyahu hükümetinin geri adım atmamasıyla daha da büyüyor. A Haber ekibi Kudüs’te, Mescidi Aksa imamı ÖMER KİSVANİ'YE mikrofon uzattı. Aksa imamı, Filistinlilere yönelik soykırımı anlattı. İşte o özel röportaj...
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Mescid-i Aksa imamı A Haber’e konuştu!
Mescid-i Aksa imamı A Haber'e konuştu!
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