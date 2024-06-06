Rusya lideri Putin'den Batılı ülkelere gözdağı: Egemenliğimiz için elimizdeki tüm imkanları kullanırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya silah sağlayan ülkelere adeta gözdağı verdi, “Egemenliğimiz için elimizdeki tüm imkanları kullanmamız mümkün” dedi. Diğer yandan NATO, Baltık Denizi'nde şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük askeri tatbikat olan Baltık Operasyonları 2024'ü başlatmaya hazırlanıyor. Ayrıntılar A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

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