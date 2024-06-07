07 Haziran 2024, Cuma
Burcu Kara sevenlerini telaşlandırdı! Acil ameliyata alındı! Ünlü oyuncunun sağlık durumu...
Ünlü oyuncu Burcu Kara, 2016'da yönetmen Fırat Parlak ile evlenmiş ve 2017 yılında ilk çocukları Ali Çınar'ı kucaklarına almışlardı. Ardından, geçtiğimiz aralık ayında ikinci çocukları Can'ı kucağına alarak mutluluğu yaşamışlardı. Ancak, son zamanlarda Kara'nın uzun süredir sakladığı bir hastalığı olduğu ortaya çıktı. Kara, sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımda "Uzun zamandır kafamda benimle yaşayan bir arkadaştan kurtuldum dün" diyerek apar topar ameliyat olduğunu duyurdu. İşte sağlık durumu...
Giriş Tarihi: 07.06.2024 09:00 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 09:06
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