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Burcu Kara sevenlerini telaşlandırdı! Acil ameliyata alındı! Ünlü oyuncunun sağlık durumu...

Ünlü oyuncu Burcu Kara, 2016'da yönetmen Fırat Parlak ile evlenmiş ve 2017 yılında ilk çocukları Ali Çınar'ı kucaklarına almışlardı. Ardından, geçtiğimiz aralık ayında ikinci çocukları Can'ı kucağına alarak mutluluğu yaşamışlardı. Ancak, son zamanlarda Kara'nın uzun süredir sakladığı bir hastalığı olduğu ortaya çıktı. Kara, sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımda "Uzun zamandır kafamda benimle yaşayan bir arkadaştan kurtuldum dün" diyerek apar topar ameliyat olduğunu duyurdu. İşte sağlık durumu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024 09:00 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 09:06
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Burcu Kara sevenlerini telaşlandırdı! Acil ameliyata alındı! Ünlü oyuncunun sağlık durumu...

Burcu Kara, 2016 yılında yapımcı ve yönetmen Fırat Parlak ile nikâh masasına oturdu. 2017'de Ali adını verdikleri oğlunu kucağına alan oyuncu, Aralık 2022'de Can'ın doğumuyla ikinci kez anne oldu.

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Burcu Kara sevenlerini telaşlandırdı! Acil ameliyata alındı! Ünlü oyuncunun sağlık durumu...

Ünlü oyuncu uzun süredir sakladığı hastalığı hakkında bir paylaşım yaptı.

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Burcu Kara sevenlerini telaşlandırdı! Acil ameliyata alındı! Ünlü oyuncunun sağlık durumu...

APAR TOPAR AMELİYATA ALINDI

Ünlü oyuncu 'uzun zamandır kafamda benimle yaşayan bir arkadaştan kurtuldum dün' diyerek hayranlarına apar topar ameliyat olduğunu duyurdu.

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Burcu Kara sevenlerini telaşlandırdı! Acil ameliyata alındı! Ünlü oyuncunun sağlık durumu...

"SON BİR YILDA BÜYÜMEYE BAŞLAMIŞTI…"

Hayranlarını ameliyat haberiyle korkutan ünlü oyuncu, "Uzun zamandır kafamda benimle yaşayan bir arkadaştan kurtuldum dün. Son bir yılda çok büyümeye ve bizi düşündürmeye başlamıştı. Alınmasına karar verildi ama riskleri vardı. Konuştuğumuz tüm riskleri atlattık beraber" ifadelerini kullandı.

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Burcu Kara sevenlerini telaşlandırdı! Acil ameliyata alındı! Ünlü oyuncunun sağlık durumu...

Ünlü oyuncu sosyal medyada iyi olduğu anlara ait eğlenceli paylaşımlar da yaparak hayranlarının yüreğine su serpti.