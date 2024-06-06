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Çekya'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 22 yaralı

İHA
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Giriş: 06.06.2024 13:14
Çekya'da yolcu treninin kimyasal madde taşıyan yük treniyle çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.
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